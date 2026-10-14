В Евпатории, в Доме молодёжи, открылась выставка картин участников проекта «Храмы на рассвете». В экспозицию вошли около 60 живописных и графических работ, созданных победителями межрегионального конкурса во время пленэров в Липецкой области и Крыму, а также экспертами и членами команды одноимённого межрегионального проекта.