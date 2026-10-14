В Евпатории, в Доме молодёжи, открылась выставка картин участников проекта «Храмы на рассвете». В экспозицию вошли около 60 живописных и графических работ, созданных победителями межрегионального конкурса во время пленэров в Липецкой области и Крыму, а также экспертами и членами команды одноимённого межрегионального проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 331 тысяча крымча...
- Священник объясни...
- Верховный суд пос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым