Зонду «Новые горизонты» позволили изучать Пояс Койпера — работа продлится до 2029 года

В NASA сообщили, что миссия New Horizons («Новые горизонты») по исследованию объектов во внешней области Солнечной системы включит в себя изучение Пояса Койпера на всём его протяжении, пока зонд не покинет его в 2028 или 2029 году.
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