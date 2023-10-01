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Мировое обозрение

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Зонду «Новые горизонты» позволили изучать Пояс Койпера — работа продлится до 2029 года

Зонду «Новые горизонты» позволили изучать Пояс Койпера — работа продлится до 2029 года

В NASA сообщили, что миссия New Horizons («Новые горизонты») по исследованию объектов во внешней области Солнечной системы включит в себя изучение Пояса Койпера на всём его протяжении, пока зонд не покинет его в 2028 или 2029 году.

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