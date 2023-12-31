Постпредство Чехии при ООН ответило на требования РФ объясниться за поставки Киеву

Поддержка Украины со стороны Чехии полностью соответствует нормам международного права. Так постоянное представительство Чехии при ООН ответило на требование России объясниться за поставки Киеву оружия, которое стало причиной гибели мирных жителей Белгорода.
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