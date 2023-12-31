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Постпредство Чехии при ООН ответило на требования РФ объясниться за поставки Киеву

Постпредство Чехии при ООН ответило на требования РФ объясниться за поставки Киеву

Поддержка Украины со стороны Чехии полностью соответствует нормам международного права. Так постоянное представительство Чехии при ООН ответило на требование России объясниться за поставки Киеву оружия, которое стало причиной гибели мирных жителей Белгорода.

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Комментарии
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Сергей Евменеев
Петушары подзабыли как в праге пидаров пропиндосовских Советскими танками давили ! Надо было еще и катками закатывать в асфальт гнид!!
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1 д.
Валентин Щербаков
А отвечать этим пражским педерастам во главе с Павлом всё равно придётся....
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1 д.

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