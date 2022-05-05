Ванилла SU

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8 причин есть яйца каждый день: полезные свойства продукта и на какие нюансы обратить внимание при выборе домашних яиц

8 причин есть яйца каждый день: полезные свойства продукта и на какие нюансы обратить внимание при выборе домашних яиц

Яйца - один из основных продуктов в покупательской корзине практически каждого человека. Этот продукт мы широко используем практически везде - как самостоятельное блюдо, в салаты, в выпечку, в тесто, в фарш для приготовления котлет и много где еще.

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