Табло. Русский гиперзвук против глобализма...

По результатам "мозгового штурма", проведённого представителями ведущих параполитических структур коллективного Запада, признано, что развитие Россией линейки гиперзвуковых систем вооружения, уже сегодня способных наносить гарантированные высокоточные уничтожающие удары по статичным и движущимся целям в любой точке мира за полтора-два часа, трансформирует не только военно-политические, но все ключевые параметры действующей модели "глобальной" человеческой цивилизации, создавая ситуацию перехода к "постглобализму", такая информация поступила из Лондона.