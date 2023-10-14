Вандалы и как с ними бороться

Новые поправки в Гражданский кодекс, вступившие в силу в октябре 2023 года, предписывают, что поломки или какая иная порча общедомового имущества, устранение которых раньше проводила управляющая компания, теперь будут оплачивать те вандалы, которые натворили пакостей.
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