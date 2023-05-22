Седан Kia K3 второго поколения появился в России

Дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга предлагают покупателям седан Kia K3 второго поколения. Стоимость автомобиля стартует от 2 400 000 рублей без учета скидок.
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