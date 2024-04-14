В России обострилась конкуренция за трудовые ресурсы

Конкуренция за трудовые ресурсы в России становится острее. По мнению генерального директора федерального комбината стеновых материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Дениса Жалнина, в связи с этой проблемой для несовершеннолетних организуют профориентационную деятельность в разных форматах, и возрастной ценз снижается, передают «Известия».