А народные приметы позволяют заглянуть в будущее лето: погода в Проклов день (это сегодня) предсказывает, каким будет июнь: если в этот день пойдет снег, то и в июне дождь будет.
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А народные приметы позволяют заглянуть в будущее лето: погода в Проклов день (это сегодня) предсказывает, каким будет июнь: если в этот день пойдет снег, то и в июне дождь будет.