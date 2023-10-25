Что такое биологический возраст и как его правильно посчитать

Изучение биологического возраста человека набирает все большую популярность. В отличие от хронологического возраста, отражающего только количество прожитых лет, биологический возраст предоставляет ценную информацию о функционировании органов и систем, а также скорости старения организма.
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