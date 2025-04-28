Депортация подобна смертному приговору: участника СВО приговорили выдворить из России – бюрократы «отблагодарили» Ольга БезродняяРоссия депортирует участника СВО, воевавшего в Донбассе и не принимает это за серьезную причину оставить в его стране, и не дают пойти на фронт.