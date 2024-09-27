Абдулганиев: В послании Раиса РТ определены конкретные шаги для МСБ в Татарстане

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием к Госсовету РТ. Комментируя тезисы послания, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев отметил, что в документе определены шаги для качественного роста малого и среднего бизнеса.