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Татар-информ

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Абдулганиев: В послании Раиса РТ определены конкретные шаги для МСБ в Татарстане

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием к Госсовету РТ. Комментируя тезисы послания, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев отметил, что в документе определены шаги для качественного роста малого и среднего бизнеса.

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