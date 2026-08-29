Вучич обвинил Гаагский трибунал в желании смерти Младича

Ратко Младич умер 27 августа в тюремной камере. Ему было 84. На следующий день президент Сербии Александар Вучич сделал заявление, которое цитирует весь мир: «Они хотели, чтобы Младич умер за решеткой».
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