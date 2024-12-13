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Трент о «Ман Сити»: «Победить его можно только до Рождества, потом он выдает 5-месячную серию без поражений. Не удивлюсь, случись подобное снова. «Горожан» нельзя списывать со счетов»

«Конечно, [спад у «горожан»] стал большим сюрпризом для всех. Я всегда говорил, что если у тебя и есть шанс победить «Ман Сити», то только до Рождества.

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