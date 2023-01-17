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Жителя Архангельска будут судить за жестокое убийство, совершённое в 2005 году

Жителя Архангельска будут судить за жестокое убийство, совершённое в 2005 году

46-летнего жителя Архангельска обвиняют в убийстве с особой жестокостью.21 августа 2005 года на пустыре на Троицком проспекте в Архангельске нашли тело 20-летнего местного жителя со множественными ножевыми ранениями.

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