Жителя Архангельска будут судить за жестокое убийство, совершённое в 2005 году

46-летнего жителя Архангельска обвиняют в убийстве с особой жестокостью.21 августа 2005 года на пустыре на Троицком проспекте в Архангельске нашли тело 20-летнего местного жителя со множественными ножевыми ранениями.
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