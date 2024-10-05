Профессия учителя – от Бога, а остальные профессии – от учителя

Профессия учителя – от Бога, а остальные профессии – от учителяДень учителя… Можно без преувеличения сказать, что этот праздник – один из самых значимых в нашем календаре, праздник педагогов и всех поколений россиян.
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