В Алексеевском провели заседание Президиума Совета ветеранов

В Алексеевском районе 6 февраля состоялось заседание Президиума Совета ветеранов Северо-Восточного административного округа города Москвы — «Отчет о работе ветеранских организаций СВАО за 2023 год и задачах на 2024 год».
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