Глава МВД приказал полиции усилить контроль за интернетомСотрудники полиции должны активнее мониторить интернет, чтобы своевременно выявлять и пресекать попытки дестабилизации ситуации в России, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)