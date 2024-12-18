Победа - она в головах...

Мысли вслух. Вам может показаться, что они о Сирии, но они не только о ней.Итак, что мы имеем? В Сирии была нормальная, отнюдь не самая слабая на Ближнем Востоке армия, которая десять лет тому назад могла аки лев несколько лет сражаться в окружении, а сегодня вдруг за несколько дней взяла и всё слила.