Победа - она в головах...

Мысли вслух. Вам может показаться, что они о Сирии, но они не только о ней.Итак, что мы имеем? В Сирии была нормальная, отнюдь не самая слабая на Ближнем Востоке армия, которая десять лет тому назад могла аки лев несколько лет сражаться в окружении, а сегодня вдруг за несколько дней взяла и всё слила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии