Странности после смерти Навального*: Чему улыбалась супруга Юлия?

Удивительным образом вдова оказалась в нужное время и в нужном месте. Вместо того, чтобы ехать проститься с мужем или поддержать детей, женщина выступила в Мюнхене и рассказала всему западному миру, как её супруг боролся с "режимом".
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