Бывший советник Обамы Аксельрод предрек Байдену проблемы на выборах

По мнению бывшего советника экс-лидера Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, стратега-демократа Дэвида Аксельрода, при наилучшем сценарии шансы нынешнего главы США Джо Байдена на победу на президентских выборах 2024 года составляют 50 на 50.