Бывший советник Обамы Аксельрод предрек Байдену проблемы на выборах

По мнению бывшего советника экс-лидера Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, стратега-демократа Дэвида Аксельрода, при наилучшем сценарии шансы нынешнего главы США Джо Байдена на победу на президентских выборах 2024 года составляют 50 на 50.
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