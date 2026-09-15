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Царьград

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В Кузбассе сирот переселили из аварийного жилья в квартиры после пожара

В Кузбассе сирот переселили из аварийного жилья в квартиры после пожара

В Кемеровской области троих сирот переселили из аварийного дома в квартиры, пострадавшие от пожара. В полиции не увидели признаков мошенничество со стороны риелторов.

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