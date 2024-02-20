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В Кузбассе решили обязать работников баров сообщать о детях в заведениях ночью

В Кузбассе решили обязать работников баров сообщать о детях в заведениях ночью

Парламент Кузбасса 19 февраля на заседании одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области».

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