В Кузбассе решили обязать работников баров сообщать о детях в заведениях ночью

Парламент Кузбасса 19 февраля на заседании одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области».
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