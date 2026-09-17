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Пункт-А

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Морпех-ветеран СВО возглавил сельсовет в Астраханской области

Морпех-ветеран СВО возглавил сельсовет в Астраханской области

Участник СВО Андрей Исаев возглавил Чаганский сельсовет Камызякского района Астраханской области. Андрей Исаев – человек с боевым опытом.

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