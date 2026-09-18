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Россиянам рассказали, как оба родителя могут одновременно получить вычет на ребенка

Россиянам рассказали, как оба родителя могут одновременно получить вычет на ребенка

Каждый из них уменьшает свой налогооблагаемый доход, а значит, получает чуть больше "чистыми" каждый месяц В России граждане могут получить налоговый вычет на детей.

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