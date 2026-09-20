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Дата-центр «Би-мобаил» и завод «Радионикс» поражены в ходе ночных ударов в Киеве

Дата-центр «Би-мобаил» и завод «Радионикс» поражены в ходе ночных ударов в Киеве Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 сентября нанесло групповой удар по Киеву.

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