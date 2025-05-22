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Царьград

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Антитренды 2025: Елена Жарова раскрыла, от каких стилей волос лучше отказаться

Антитренды 2025: Елена Жарова раскрыла, от каких стилей волос лучше отказаться

В 2025 году многие популярные стили окрашивания волос стали антитрендами. Парикмахер Елена Жарова советует делать выбор в пользу естественных оттенков, избегая ярких тонов и контрастных переходов, которые могут испортить образ.

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