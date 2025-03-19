Украинца приговорили к 26 годам лишения свободы за шпионаж и диверсии в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам заключения гражданина Украины Григория Синченко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и иные преступления в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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