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Украинца приговорили к 26 годам лишения свободы за шпионаж и диверсии в ДНР

Украинца приговорили к 26 годам лишения свободы за шпионаж и диверсии в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам заключения гражданина Украины Григория Синченко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и иные преступления в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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