Украинца приговорили к 26 годам лишения свободы за шпионаж и диверсии в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам заключения гражданина Украины Григория Синченко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и иные преступления в Донецкой Народной Республике (ДНР).