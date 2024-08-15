7 секретных рецептов с зубной пастой

Вот что можно делать с зубной пастой. Зубной пасте, той самой вязкой субстанции в тюбике, которая предназначена для очистки зубов заботящегося о своем здоровье человека, можно найти не одно, а сразу несколько невероятно полезных применений.
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