Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Греф и блогеры

Греф и блогеры

Если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Не то, что ГОВНО, ЖИДОВСКАЯ СВОЛОЧЬ!
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41 мин.
Evgenija Palette
Он не только про слесаря, но и о многом другом ( о наших людях) НЕПОТРЕБНОГО НАГОВОРИЛ.  И ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ДАТЬ ЕМУ ПО МОРДЕ. И НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИЛ, ОН И ДЕЛАЛ... (все время палки в колеса вставлял, когда речь шла о повышении пенсий... &quot;Всё равно все ПРОЖРУТ&quot; - говорил это Государственный деятель... Придет время, он СВОЕ ПОЛУЧИТ...
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37 мин.
Evgenija Palette
вы забыли Силуанова,. .. Матвиенко, Кудрина и еще найдутся... Уверовали, суки, в свою исключительность
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