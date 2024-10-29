Если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры.
Греф и блогеры
Комментарии
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Evgenija Palette
Не то, что ГОВНО, ЖИДОВСКАЯ СВОЛОЧЬ!
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41 мин.
Evgenija Palette
Он не только про слесаря, но и о многом другом ( о наших людях) НЕПОТРЕБНОГО НАГОВОРИЛ. И ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ДАТЬ ЕМУ ПО МОРДЕ. И НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИЛ, ОН И ДЕЛАЛ... (все время палки в колеса вставлял, когда речь шла о повышении пенсий... "Всё равно все ПРОЖРУТ" - говорил это Государственный деятель... Придет время, он СВОЕ ПОЛУЧИТ...
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37 мин.
Evgenija Palette
вы забыли Силуанова,. .. Матвиенко, Кудрина и еще найдутся... Уверовали, суки, в свою исключительность
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33 мин.
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