Греф и блогеры

Evgenija Palette

Он не только про слесаря, но и о многом другом ( о наших людях) НЕПОТРЕБНОГО НАГОВОРИЛ. И ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ДАТЬ ЕМУ ПО МОРДЕ. И НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИЛ, ОН И ДЕЛАЛ... (все время палки в колеса вставлял, когда речь шла о повышении пенсий... "Всё равно все ПРОЖРУТ" - говорил это Государственный деятель... Придет время, он СВОЕ ПОЛУЧИТ...