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"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в эпичном матче, в котором было забито семь голов

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в эпичном матче, в котором было забито семь голов

Завершился матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Сити". Команды Хосепа Гвардиолы вышла на игру уже в ранге чемпиона страны, так что играла не оптимальным составом и устроила для болельщиков настоящую феерию.

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