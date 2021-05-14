"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в эпичном матче, в котором было забито семь голов

Завершился матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Сити". Команды Хосепа Гвардиолы вышла на игру уже в ранге чемпиона страны, так что играла не оптимальным составом и устроила для болельщиков настоящую феерию.