Цены на одну марку бензина подскочили в Карелии

Топливо продолжает дорожать в республике каждую неделю Цены на топливо продолжают расти в Карелии. Об этом свидетельствует информация об изменении стоимости бензина за неделю с 22 по 28 октября, опубликованная Карелиястатом.
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