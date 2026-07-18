Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Герасимов: российские войска завершают взятие под контроль Красного Лимана

Герасимов: российские войска завершают взятие под контроль Красного Лимана

Начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал главной задачей группировки «Запад» освобождение территории Донецкой Народной Республики совместно с группировками «Южная» и «Центр».

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