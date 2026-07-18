Начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал главной задачей группировки «Запад» освобождение территории Донецкой Народной Республики совместно с группировками «Южная» и «Центр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не партия, а боевая ячейка: В решении Верховного суда — страшная правда о готовившейся цветной революции
- «Блуждающий ракетный кошмар» ночью накрыл порты на Дунае: Измаил и Рени остались без БПЛА и БЭКов, да и «хероев» поубавилось
- Подчинённый Марку Рубио посол США в Токио внушает ложную надежду властям Японии на сокрушение России
Свежие комментарии