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Дугин объяснил, почему «Ельцин-центр» ещё не заколочен досками

Дугин объяснил, почему «Ельцин-центр» ещё не заколочен досками

Политнавигатор Единственным оправданием роли Бориса Ельцина в русской истории является то, что он в 2000 году назначил Владимира Путина своим преемником.

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Комментарии
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Руслан Белов
Чепуха! Просто Путин дал ельцину слово пацана, что не тронет пьянчугу и  его семью, и был поставлен на власть.
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4 час.
Алексей Смирнов
Выдвижение Путина, единственный правильный шаг ельцина, никак не перекрывает всех преступлений, которые он совершил вместе со своей кодлой. Так что. это никак не может являться оправданием работы этого центра.
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4 час.
ВП
Владислав Петряев
Вот такие, как &quot;философ&quot; Дугин, так используют разные житейские и политические ситуации, что выискивают в совершенно очевидной проблеме некую &quot;этическую щепетильность&quot;. Любовь именно к такой изворотливой &quot;мудрости&quot; открывает подобным искателям &quot;истины&quot; двери на телевидение с его высоченными гонорарами, на приближение к верхам власти и прочие, вполне материальные блага...
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3 час.

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