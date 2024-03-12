Дугин объяснил, почему «Ельцин-центр» ещё не заколочен досками

Руслан Белов Чепуха! Просто Путин дал ельцину слово пацана, что не тронет пьянчугу и его семью, и был поставлен на власть.

Алексей Смирнов Выдвижение Путина, единственный правильный шаг ельцина, никак не перекрывает всех преступлений, которые он совершил вместе со своей кодлой. Так что. это никак не может являться оправданием работы этого центра.