Тим Миллер создал антологию адаптаций видеоигр в духе сериала «Любовь, смерть и роботы»

Тим Миллер на церемонии открытия выставки Gamescom 2024 представил публике свое новое детище — 15-серийную анимационную антологию адаптаций видеоигр «Секретный уровень», которая выйдет на Prime Video 10 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии