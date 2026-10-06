Автобус столкнулся с грузовиком в Новосибирской области: один человек погиб

В момент аварии в автобусе находились 42 пассажира. По предварительным данным, водитель автобуса, мужчина 1964 года рождения, двигался со стороны города Карасук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым