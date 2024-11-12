Не менее жуткая авария произошла также утром 12 ноября, но на Литейном проспекте. Под колёсами «Лады Гранты» погибла 50-летняя женщина.
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Не менее жуткая авария произошла также утром 12 ноября, но на Литейном проспекте. Под колёсами «Лады Гранты» погибла 50-летняя женщина.