В США одобрили передачу Украине российских активов, но 300 миллиардов Киев не получит

В Конгрессе США 27 апреля была одобрена законодательная инициатива, которая предполагает конфискацию государством связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи, в том числе военной, Киеву в его «борьбе с Россией».
В Конгрессе США 27 апреля была одобрена законодательная инициатива, которая предполагает конфискацию государством связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи, в том числе военной, Киеву в его «борьбе с Россией».
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