Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

В столице реализуются 70 проектов развития территорий Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице в районах Ясенево и Восточное Дегунино будут реализованы еще два проекта комплексного развития территорий.
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