В Росфинмониторинге объяснили включение писателя Акунина в список экстремистов

Росфинмониторинг сам не принимает решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, ведомство лишь автоматически исполняет решения органов следствия или судов, писатель Борис Акунин попал в соответствующий список по такой же процедуре.
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