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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис получил технический за вызывающее поведение после данка через Ника Ричардса

Энтони Дэвис получил технический за вызывающее поведение после данка через Ника Ричардса

Форвард «Лейкерс» эффектно поставил сверху через Ника Ричардса из «Шарлотт». Калифорнийцы победили со счетом 133:112.

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