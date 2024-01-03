Си Цзиньпин подчеркнул готовность неуклонно продвигать вперед китайскую модернизацию и упорно трудиться во имя прекрасного будущего планеты в 2024 году

Пекин, 1 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье заявил готовность неуклонно продвигать вперед китайскую модернизацию, упорно трудиться во имя благосостояния людей и прекрасного будущего планеты в 2024 году.
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