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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул готовность неуклонно продвигать вперед китайскую модернизацию и упорно трудиться во имя прекрасного будущего планеты в 2024 году

Пекин, 1 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье заявил готовность неуклонно продвигать вперед китайскую модернизацию, упорно трудиться во имя благосостояния людей и прекрасного будущего планеты в 2024 году.

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