Си Цзиньпин подчеркнул готовность неуклонно продвигать вперед китайскую модернизацию и упорно трудиться во имя прекрасного будущего планеты в 2024 году

Пекин, 1 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье заявил готовность неуклонно продвигать вперед китайскую модернизацию, упорно трудиться во имя благосостояния людей и прекрасного будущего планеты в 2024 году.