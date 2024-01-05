В Краснодаре в 2023 году появились семь новых скверов

Ещё 11 территорий специалисты благоустроили.В краевой столице по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" возвели сквер "Изумрудный", который находится в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейского Шоссе.
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