Вы когда-нибудь задумывались, зачем смачиваете водой щетку перед тем, как нанести на нее пасту? Многие делают именно так, когда чистят зубы в ванной.
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