Покаявшегося рэпера VACIO забирают в армию

Пришедшего на вечеринку к Настя Ивлеевой рэпера будут перевоспитывать службой в ВС России.По сообщению Telegram-канала Shot, отбывающего административный арест рэпера за то, что он появился в общественном месте с носком на половом органе, может отправиться в армию уже весной 2024 года.