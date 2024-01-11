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Покаявшегося рэпера VACIO забирают в армию

Покаявшегося рэпера VACIO забирают в армию

Пришедшего на вечеринку к Настя Ивлеевой рэпера будут перевоспитывать службой в ВС России.По сообщению Telegram-канала Shot, отбывающего административный арест рэпера за то, что он появился в общественном месте с носком на половом органе, может отправиться в армию уже весной 2024 года.

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