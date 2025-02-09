Бытовка загорелась около здания Нижегородской ярмарки

Пожар произошел около здания Нижегородской ярмарки. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области. По оперативной информации от МЧС Нижегородской области около здания Нижегородской ярмарки загорелась бытовка.
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