В Советском районе появился Вертелевский проезд

В микрорайоне Радужный, расположенном в Советском районе, появился проезд Вертелевский. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.
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