Чудеса из эпоксидной смолы: как сделать букет, который не завянет

РЕН ТВ С помощью эпоксидной смолы можно творить настоящие чудеса. Как собрать букет, который никогда не завянет, превратить скучные бутылки в изящные подсвечники, а старую разделочную доску – в оригинальный поднос? Рассказывает "Самая народная программа" с ведущим Романом Ладневым на РЕН ТВ.