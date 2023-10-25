Доцент Иванов-Швец: надбавки с 1 ноября получат 80-летние пенсионеры

С ноября некоторые россияне начнут получать повышенные пенсии. Кому ждать увеличения дохода, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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