Экс-президент США рассказал об инциденте, выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил спецслужбы за быструю реакциюЭкс-президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление после покушения на него на митинге в Пенсильвании.
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